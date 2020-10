Comitato tutela Ponzano: "Biodigestore, un altro scempio"

Sarzana - Val di Magra - Chi si prenderà la responsabilità di trasformare la vallata del Magra in una vallata di

letame?

Il nullaosta alla costruzione di un biodigestore anaerobico sarà la fine di un progetto

improntato sulla rivalutazione e valorizzazione di un territorio con vocazione turistica.

Chi si prenderà la responsabilità quando nel periodo estivo il settore terziario sarà in

recessione a causa di un enorme danno di immagine dovuto ad eventuali sversamenti

di liquame nel nostro decantato mare del Golfo dei Poeti ?

Chi si prenderà la responsabilità di disperdere nell'aria centinaia di metri cubi di CO2

proprio qui, in una vallata che ha già sopportato per anni le emissioni provenienti

dalla centrale Enel di Vallegrande .

Chi si prenderà la responsabilità quando Hotel, B&B, case vacanze, resteranno vuoti

a causa dell'aria resa irrespirabile?

Nessuno infine pagherà per i danni alla salute pubblica.

Questo tipo di impianti in altre realtà europee vengono piano piano smantellati a causa

del devastante impatto sull'ambiente.

La popolazione ha fatto tutto il possibile per fermare un altro scempio.

Il nostro Comitato di volontariato per la tutela di Ponzano e dintorni ha chiesto aiuto

(in data 23 Maggio 2019 ) alla Massima Autorità di Competenza, Ministro dell'Ambi-

ente e della Tutela del Territorio del mare,ottenendo come risposta sibillina: tutto in capo a Regione, Provincia, Comune.

Saranno quindi questi Enti i responsabili di un eventuale inquinamento delle falde

acquifere, delle emissioni odorigene nonché del deprezzamento immobiliare.

Ma sapere di chi sarà la responsabilità, non renderà meno amara la realtà per chi come

noi ama da sempre la propria terra e cerca in tutti i modi di difenderla.



Comitato di volontariato per la tutela di Ponzano e dintorni