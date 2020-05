Comitato No Biodigestore Saliceti: "Baruzzo sostiene le tesi di ReCos"

Sarzana - Val di Magra - "Sauro Baruzzo non si smentisce e non ci sorprende. In un primo momento si era dichiarato contrario al biodigestore, ma ora virata a 180 gradi per dire che non si possono sempre rinviare le decisioni e quindi, se a Genova e nel Tigullio non costruiscono impianti, vengano pure a inquinare Saliceti, a mettere a rischio la falda e i pozzi di Fornola. Del resto cosa c’era da aspettarsi dall'ex sindaco di Santo Stefano ed ex presidente della Provincia che ha contribuito a trasformare la bella piana agricola di Santo Stefano in una piana di container? Cosa ha fatto per impedirlo?

Negli anni in cui lui era un politico potente si è consumato il saccheggio di discariche abusive sul nostro territorio. Baruzzo è coerente: fedele alla distruzione della Piana.

Cita documenti che attesterebbero che non ci sono pericoli per la falda sostenendo di fatto le tesi degli esperti chiamati da Re.Cos - Iren che tramite le integrazioni recentemente depositate in Regione Liguria tentano di sconfessare il rischio di inquinamento delle falde acquifere. A tal proposito sottolineiamo il fatto che nessun integrazione é sufficiente a garantirne al 100% l'incolumità. Ormai é chiaro che per il signor Baruzzo opporsi alla realizzazione del biodigestore a Saliceti é del tutto inutile, tanto da auspicare che non ci sia un ulteriore rinvio sulla decisione finale. Incomprensibile questa esternazione da parte di chi ha fatto credere di opporsi al progetto. Continueremo la nostra battaglia fino all'ultimo, e se il progetto verrà approvato le armi a nostra disposizione le tireremo fuori sostenendo il ricorso al Tar".



Comitato No Biodigestore Saliceti