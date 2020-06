Comitati e associazioni: "Il Tmb di Saliceti può arrivare a 105mila tonnellate, lo dicono gli atti"

Sarzana - Val di Magra - Gli interventi di Regione e Recos in replica a comitati e associazioni non placano la polemica da quest'ultimi allestita. Anzi, gli attivisti rilanciano, affermando che “non a caso la smentita della Regione non fa alcun riferimento alle deliberazioni citate da comitati e associazioni. La nota dell’assessorato si limita a tranquillizzare gli spezzini: le quantità che attualmente vengono trattate sono inferiori. Ma le delibere parlano di potenziamento futuro delle capacità degli impianti, di nuove autorizzazioni da emanare per far fronte all’emergenza genovese. Ad oggi nei documenti regionali la capacità prevista del TMB di Saliceti è di 105mila tonnellate. Ci spieghi l’assessore Giampedrone cosa vuol dire nella tabella dal titolo Supporto ai fabbisogni della Città Metropolitana per il 2021 alla colonna Saliceti la frase Da valutare alla luce delle previste modifiche impiantistiche. E’ scritto nell’atto deliberato da lei, assessore”. Le carte brandite dagli attivisti, già menzionante nell'intervento di ieri, sono le deliberazioni n.10 2018 (con allegato) e n. 13 del 2020 adottate dal Comitato d'ambito per il ciclo dei rifiuti.



I comitati No Biodigestore Saliceti, Sarzana, che botta!, Acqua bene comune e le associazioni Italia Nostra, Legambiente e Cittadinanzattiva sono convinti che “i cittadini spezzini non devono affatto stare tranquilli” e affermano “che la Regione continua a sbagliare le previsioni sulla raccolta differenziata a Genova e provincia. Nell’allegato 1 alla deliberazione del dicembre 2018 si prevedeva che nel 2019 i genovesi raggiungessero il 44% di raccolta differenziata. Si sono fermati a un misero 39%. In quell’allegato si dice testualmente di modificare l’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) per il TMB di Saliceti al fine di consentire una capacità di trattamento complessiva di 130.000 tonnellate. E la previsione di raccolta differenziata a Genova per il 2020 era del 50%. Per il 2021addirittura del 65%. Se la previsione si rivelasse errata, come tutte quelle precedenti, le tonnellate d’indifferenziato genovese aumenterebbero di alcune decine di migliaia”.