Comitati e ambientalisti sostengono l'ingresso di Marinella nel Parco

Sarzana - Val di Magra - Abbiamo appreso con vivo piacere della proposta, formulata e deliberata dal Consiglio del Parco di Montemarcello/Magra/Vara e dal suo Presidente Pietro Tedeschi, di includere la Tenuta di Marinella all'interno del Territorio dell'Area Protetta. Parco e Marinella fanno parte della stessa Zona Speciale di Conservazione e tale sensata proposta potrebbe risolvere la situazione di degrado in cui versa la Tenuta; l'Ente Parco può svolgere quella funzione di coordinamento di area vasta tra i Comuni di Ameglia, Luni e Sarzana necessaria a intercettare risorse finanziarie, recuperare conoscenza, sviluppare competenze con progetti unitari di risanamento e valorizzazione, agricoli, turistici e naturalistici.

La presenza attiva e propositiva del Parco è il miglior modo per contrastare attività speculative e cementizie che degradano e impoveriscono il territorio. Preservare le funzioni ecologiche delle aree protette, mantenere luoghi dove si possa trovare benessere fisico e psichico, silenzio e bellezza sono le premesse per lo sviluppo di un turismo sostenibile, rispettoso delle identità locali, capace di generare e distribuire equamente ricchezza e benessere.

Oltretutto la tutela del territorio e del paesaggio sarebbe uno stimolo e un aiuto per lo sviluppo turistico ed economico del territorio di Marinella e Fiumaretta e non una sua limitazione, e la migliore garanzia del sacrosanto e corretto recupero e valorizzazione dei casali, del borgo agricolo e degli edifici strumentali dismessi. Le 5 Terre sono un modello: sarebbero assalite da milioni di turisti l'anno se fossero sommerse dal cemento?

E’ un esempio a noi vicino dell'utilità di un Parco che il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli ha ben compreso, offrendo la sua collaborazione all’Ente. Solo una visione politica miope può pensare di mettere in discussione l’Area Protetta mentre altri quattro comuni bussano per entrare.



Comitato Sarzana CHE BOTTA!

Italia Nostra

Circoli Legambiente Lerici e Valdimagra

LIBERA La Spezia

LIPU La Spezia

Stop Al Consumo di Territorio La Spezia

WWF La Spezia