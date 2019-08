Color Vibe, il 7 e 8 settembre a Marinella sport, colori e divertimento

Sarzana - Val di Magra - Colore, sport e soprattutto tanto divertimento. Il 7 e 8 settembre nella frazione di Marinella, con l'obiettivo di valorizzare la creatività giovanile, la Giunta ha approvato l'iniziativa Color Vibe che vuole unire la promozione dell'attività sportiva collettiva, a momenti di intrattenimento e di festa. Previsto un percorso di marcia tra mille colori, a cui i partecipanti potranno iscriversi. Anche il nome non è casuale: VIBE significa sensazione, emozione, vibrazione, sintonia ed energia. Un vero e proprio inno al divertimento aperto a tutti: non ci sono limiti di età.



Non è una gara, ma una festa e un modo alternativo per divertirsi e passare una giornata in allegria con amici, parenti, colleghi: il percorso si potrà percorrere camminando, correndo, saltando in avanti all’indietro, ballando tra mille colori. Saranno infatti “sparati” durante il percorso diversi colori tra i partecipanti “Un’esplosione di colori e di valorizzazione di Marinella - hanno commentato gli assessori Torri e Campi - che d’estate non è solo mare ma anche sport e divertimento: vi aspettiamo!”