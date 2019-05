Cna: "Assurdo parlare di tavolo tecnico per la nautica senza le imprese"

Sarzana - Val di Magra - Cna La Spezia interviene nuovamente sul tema del Piano della Nautica del Magra e del tavolo tecnico convocato per la ricollocazione di alcune darsene.

“Vorremmo poter dire la nostra, preventivamente, e non a cose fatte - commenta la referente sindacale di Cna Produzione Nautica La Spezia Giuliana Vatteroni - e, soprattutto, vorremmo essere inviatati a partecipare al tavolo tecnico e non dover lanciare appelli dalle pagine dei giornali.

Sono almeno due settimane che apprendiamo dalla stampa le intenzioni di voler mettere mano al Piano della Nautica del Magra e stamani della volontà di istituire un tavolo tecnico per trovare collocazioni alternative alle darsene che operano al di sopra della linea di navigabilità -. Prosegue Vatteroni -. Ci appare singolare non aver aperto un confronto con chi le imprese le rappresenta, come Cna, che associa la maggioranza delle attività presenti su quest’area del Magra e non solo. Sono anni che evidenziamo le difficoltà che hanno i titolari di queste attività che hanno avuto le concessioni sul fiume e a causa di insabbiamenti continui sono costretti a investimenti e manutenzione. Nel frattempo sono cessate molte imprese e quelle che resistono non sanno per quanto tempo ancora ci riusciranno. Apprezziamo, dunque - conclude la referente sindacale della Cna spezzina -, la volontà di affrontare velocemente il tema e speriamo sia la volta buona ma chiediamo di essere al più presto ascoltati”.