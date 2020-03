Clienti del Bagno Sauro si mobilitano, Campi: "Non cacciamo nessuno"

Sarzana - Val di Magra - “Le modifiche indotte dalla Regione hanno fatto si che fossero realizzati soltanto quattro dei cinque stabilimenti eliminandone uno, il Bagno Sauro. L'adeguamento del piano ha ovviamente obbedito a questa indicazione”. Mercoledì sera in consiglio comunale a Sarzana l'architetto Doriano Lucchesini ha presentato così la prescrizione al piano spiagge prevista dalla Regione che tocca da vicino lo stabilimento (qui). Una “cancellazione” che ha colto di sorpresa in primis i titolari ma anche i clienti che nelle scorse ore con decine di mail hanno supportato hashtag #ilbagnosaurononsitocca inviandole alla nostra redazione.



“La famiglia che da decenni gestisce questo piccolo stabilimento balneare a Marinella di Sarzana – si legge in una di queste - senza alcuna comunicazione formale e diretta, ha appreso che nottetempo l'Amministrazione ha approvato un piano che di fatto cancella il Bagno Sauro. Questo non deve accadere perché questo piccolo stabilimento è storico, perché loro sono delle brave persone onesti lavoratori, perché li c'è un pezzo del mio cuore”.



“Abbiamo appreso della chiusura del Bagno Sauro in base al nuovo piano spiagge – recita un'altra mail conseguente al nostro articolo (QUI) - non sappiamo quale sia la logica di questo, ma noi frequentatori siamo pronti a sostenere i nostri amici gestori nelle iniziative che potranno essere intraprese; non si può cancellare un bagno storico, gestito in maniera familiare con una clientela affezionata con un colpo di spugna. Speravamo di poterci mettere alle spalle questo periodo di difficoltà con un bel bagno”.



Oggi però sulla questione è intervenuta anche l'assessore all'urbanistica Barbara Campi che ha chiarito: “Si confonde la pianificazione generale con il caso particolare, abbiamo adottato per la prima volta nella storia a Marinella uno strumento urbanistico a cui si conformeranno in futuro le strutture balneari. Il particolarismo e l’anarchia – ha sottolineato - hanno bloccato lo sviluppo di Marinella in tutti gli scorsi decenni, nessuno ha cacciato o caccerà mai un regolare fruitore di concessione pubblica. Chi sostiene il contrario o sbaglia o è in malafede. Noi abbiamo dettato le regole, come si fa in un Paese civile e come Marinella aspetta da decenni, ora toccherà agli imprenditori e alla loro progettualità sfruttare questa opportunità e attuare una visione diversa del nostro litorale – ha concluso - rispetto all’immobilismo e all’assenza di prospettive”.