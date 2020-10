Classe delle scuole medie in quarantena a Santo Stefano

Sarzana - Val di Magra - "Mi ero illusa che potessimo vivere protetti e in un'isola felice! Purtroppo anche da noi oggi è stata messa una classe delle Scuole Medie in quarantena fino al 30 ottobre. Cari concittadini avrei voluto non dover dare questa notizia anche se avevo ben chiaro che prima o poi sarebbe successo". Lo ha scritto sui social il sindaco del Comune di Santo Stefano Magra Paola Sisti che prosegue: "Le scuole sono ben organizzate e in grado di continuare le lezioni anche per questa classe con la didattica a distanza. Forza ragazzi. Sono sicura che un giorno tutto questo sarà solo un brutto ricordo ma ora e' veramente una prova molto dura per tutti! Un giorno racconteremo di questo 2020 assurdo e doloroso ma sono sicura che insieme potremo raccontare anche di come l'uomo e la scienza furono più forti ed ebbero la meglio".