Circolare del Viminale conferma chiusura dei confini regionali

Sarzana - Val di Magra - “Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l'estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”. La circolare inviata ieri dal Ministero dell'Interno ai Prefetti conferma lo stop agli spostamenti fuori regione previsto dal decreto legge firmato 16 maggio che tanto ha fatto discutere sul nostro confine fra Toscana e Liguria con tutti i sindaci d'accordo sulla necessità di consentire spostamenti entro i limiti comunali del luogo più vicino, ma divisi sull'ordinanza del presidente toscano Rossi.

Al momento dai Prefetti di Massa Carrara e della Spezia – dove è in corso l'avvicendamento fra Garufi e Inversini – non sono arrivate risposte per i sindaci anche perché la posizione del Viminale sembra essere ferma. Questo nonostante i presidenti regionali di Friuli, Veneto ed Emilia Romagna con la provincia autonoma di Trento, abbiano raggiunto l'intesa per gli spostamenti fra le province confinanti per l'incontro fra congiunti con tanto di incontro simbolico ieri mattina fra i sindaci di Occhiobello (Veneto) e Ferrara (Emilia Romagna).



Una particolarità evidenziata oggi anche dal deputato lunigianese di Italia Viva Cosimo Maria Ferri che in merito all'ordinanza di Rossi ha sottolineato: “C'è da risolvere il problema della Regione Liguria che non consente la stessa possibilità. Non garantisce reciprocita’. La Regione Emilia Romagna per esempio ha invece provveduto in questo senso con ordinanza n. 82 del 17 maggio consentendo peraltro tale libertà di circolazione nei limiti anche della provincia o del comune confinante. Ha quindi esteso anche alla provincia. Manca quindi un analogo provvedimento della Regione Liguria che riteniamo essenziale e chiediamo al Governatore di farlo, per consentire ai sindaci di fare queste comunicazioni in modo chiaro e ai cittadini di muoversi peraltro in un territorio confinante dove verosimilmente hanno sempre transitato per mille motivi. E’ una questione di buon senso e ragionevolezza, soprattutto in un momento delicato come quello della fase 2 della ripartenza. Mi auguro che anche la Regione Liguria possa adeguarsi per il bene dei cittadini”.