Cinque anni dopo riapre 'Aaporte'

Sarzana - Val di Magra - Riapre dopo cinque anni di inattività il ristorante «Aaporte» nel centro storico di Arcola, con una gestione completamente rinnovata. In periodi difficili come quelli attuali, vince chi rischia. Questo deve essere stato il pensiero della famiglia Ambrosini di Carrara, che ha scelto di scommettere proprio in un locale nel cuore del borgo arcolano. Mamma Antonella e i suoi tre figli, Gabriele Guerrino, Alice Anna e Davide Lorenzo, tutti diplomati all’alberghiero, hanno preso in gestione i locali ristrutturati dell’antico frantoio Fiamberti, che si trova pochi scalini sotto la piazza Garibaldi.



Un luogo antichissimo - la cui presenza è documentata dal ritrovamento di alcuni testi risalenti al 1647 - dove gli arcolani andavano a frangere il raccolto, oggi accuratamente ristrutturato dai primi proprietari, rivalutando ogni elemento originale e con esso la sua storia di luogo di lavoro e di socializzazione, ridando vita ad un ambiente abbandonato da anni e per questo rimasto storicamente intatto. "Quello che vogliamo proporre – racconta mamma Antonella - è un locale intimo e molto semplice, in cui vogliamo mescolare semplicità, cordialità, accoglienza e buoni piatti".



Si potranno gustare menù di tigelle con salumi, salse e formaggi e menù a base di carne con tagliate, filetti e bistecche e nello stesso tempo godere di una atmosfera un pò magica, immersi in un locale, che ancora contiene spazi in sasso che sembrano portare indietro nel tempo, alle case dell'epoca passata e dalle luci di un caldo colore arancio che donano una speciale serenità e buon umore. Si può mangiare a partire anche da 12 euro. "Tutti i prodotti sono a km 0. Durante l’inverno abbiamo intenzione di organizzare dei menù a tema tipici di ogni regione d’Italia". Il ristorante al momento è aperto solo a cena. E’ gradita la prenotazione al numero 3510736612.