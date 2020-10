Cimiteri sarzanesi aperti dalle 8 alle 17, sindaco invita al rispetto delle norme

Sarzana - Val di Magra - In occasione della festa di Ognissanti e della giornata dedicata alla commemorazione dei Defunti il Comune di Sarzana ricorda che i cimiteri comunali di via Falcinello, il camposanto di Falcinello paese e di Marinella osserveranno l’apertura al pubblico dalle ore 8 alle ore 17 con orario continuato.



L’Amministrazione Ponzanelli invita fortemente tutti i cittadini a rispettare le disposizioni nazionali, regionali e locali in materia di prevenzione dell’emergenza epidemiologia Covid 19 onde evitare il rischio di contagi.

Tutti sono invitati a indossare correttamente le mascherine, a rispettare il distanziamento sociale e a evitare assembramenti.

Si ricorda inoltre che per l’occasione onde evitare disagi al traffico è stato anche istituto dalla polizia locale il senso unico lungo via Falcinello nel tratto compreso tra via Paradiso e il parcheggio lato monte del cimitero