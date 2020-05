Ciclopedonale Canale lunense: Sarzana riapre, Santo Stefano aspetta

Sarzana - Val di Magra - Parziale riapertura per la pista ciclopedonale che corre per oltre venti chilometri lungo il Canale lunense, di fatto congiungendo i due confini tra Liguria e Toscana: quello con l'Aullese e quello con Carrara. Da lunedì riapriranno i tratti compresi nei territori di Sarzana e Castelnuovo Magra. Al momento non è noto se il Comune di Luni procederà facendo altrettanto - ma pare probabile una riapertura -, mentre il Comune di Santo Stefano terrà ancora chiuso il percorso, prendendosi ancora un po' di tempo per valutare l'andamento dell'epidemia, ritenendo infatti i dati confortanti di oggi comunque ancora frutto del lockdown. Il Comune di Sarzana ha preparato un avviso che, riportando il desto della relativa ordinanza, spiega che, “l’accesso è consentito a persone senza sintomatologia da infezione respiratoria e febbre e non soggette a misure di quarantena”, che si può “camminare ad almeno un metro di distanza”, “correre ad almeno due metri di distanza”, e che non si può “creare assembramenti, camminare a gruppi, camminare o andare in bicicletta senza mascherina”. Prescrizioni verosimilmente valide per tutti i tratti aperti dell'itinerario.