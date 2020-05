Ciclopedonale Canale lunense, Santo Stefano 'completa' la riapertura

Sarzana - Val di Magra - Da domani, sabato 23 maggio, sarà nuovamente aperta la pista ciclopedonale lungo il Canale lunense nel tratto che attraversa il comune di Santo Stefano Magra. Il Comune santostefanese con questa scelta va quindi a completare l'apertura dell'amato percorso dopo le decisioni in questo senso assunte nei giorni scorsi da Castelnuovo, Luni e Sarzana. Da domani quindi l'intero itinerario ciclopedonale, oltre venti chilometri, sarà praticabile.

"Vi ricordiamo di adottare tutte le norme igienico sanitarie di autoprotezione e di mantenere il distanziamento sociale come per legge. Ci scusiamo ma è possibile che questo fine settimana alcuni tratti non siano ancora in ordine come vorremmo, stiamo comunque facendo il possibile e provvedendo con i programmati servizi di taglio dell’erba. Godiamoci la pista ma con la massima attenzione e prudenza", ha osservato l'assessore santostefanese alla Protezione civile, Jacopo Alberghi.