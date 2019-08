Ciclisti sul raccordo autostradale, scatta l'ira social

Sarzana - Val di Magra - Ha scatenato un pandemonio di commenti, non tutti esattamente riproponibili, la foto postata oggi nel gruppo Facebook 'Il mugugno di Arcola 2.0'. L'immagine ritrae tre ciclisti a Fornola, in uscita dal raccordo autostradale, lungo il quale naturalmente le biciclette non possono transitare. E la comunità social, alterata per l'accaduto, ha fatto notare come proprio lungo il raccordo corra parallela una passerella che porta giusto a Fornola, una manciata di metri si dietro i ciclisti della foto.