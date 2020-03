Cibo e territorio, la città di Recco ha festeggiato Salvatore Marchese

Sarzana - Val di Magra - A distanza di quasi trent'anni dalla vittoria del premio letterario “Pennagolosa” dedicato ai libri di gastronomia regionale, venerdì la città di Recco ha dedicato una serata speciale, nello storico ristorante “O Vittorio”, a Salvatore Marchese, giornalista, enogastronomo e scrittore di Castelnuovo Magra. Il consigliere regionale Franco Senarega e il sindaco Carlo Gandolfo gli hanno infatti consegnato una targa a nome della città, ricordando come “con i suoi scritti ha contribuito alla fama di Recco come capitale gastronomica della Liguria”.



“Questo è il risultato di una lunga storia di amicizia nata proprio qui fra Salvatore e i fratelli Gianni e Vittorio Bisso”, ha affermato in apertura Daniela Bernini, anima del consorzio della focaccia di Recco. “Salvatore ha sempre tenuto alto l'onore della cucina ligure e del Levante come di molte altre regioni italiane – hanno proseguito i padroni di casa - non è solo un ambasciatore delle nostre tradizioni ma anche una persona seria e umile. Abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo nel 1991 in occasione del premio per il suo libro “La cucina ligure di Levante”, siamo onorati di averlo come amico. Gli siamo anche riconoscenti per come è sempre stato severo dal punto di vista professionale, il suo giudizio per noi vale sempre molto”. E proprio l'amicizia, nata grazie alle eccellenze locali e non, è stata il solido filo conduttore della serata nella quale è stata anche ricostruita per immagini la carriera del giornalista.



“Una delle prime volte che venni in questi luoghi – ha ricordato Angelo Gaja, figura di riferimento nel mondo vinicolo italiano ed internazionale – un grande personaggio come Carmine Wilfredo Carteny mi disse “devi conoscere Salvatore Marchese”, l'ho fatto ed è stato subito un incontro che mi ha toccato molto e mi ha fatto capire che era un soggetto di qualità e di valore, una persona perbene”. Di “un legame di amicizia straordinario” ha parlato invece Franco Muzzio, editore che ha accompagnato tutta la carriera di Marchese mentre il sindaco di Castelnuovo Magra Daniele Montebello dopo aver reso omaggio a due figure mancate prematuramente come Federico Ricci e Valerio Sergiampietri, ha evidenziato come “Salvatore con i suoi libri e la sua attività ha dato lustro al nostro Comune e alla nostra comunità”. “Tutti gli amici produttori dei Colli di Luni gli sono grati – ha osservato invece Diego Bosoni – per tutto quello che ha fatto e per come ha raccontato le nostre potenzialità. Io lo ringrazio molto per tutti gli stimoli che mi ha dato in questi anni”. Nel corso dell'evento sono intervenuti anche Laura Roulett dell'Hotel Bellevue di Aosta, e l'artista Alessandro Nastasio che ha consegnato al protagonista della serata un acquerello che lo raffigura insieme ai gemelli Bisso.

“Ormai da cinquant'anni mi occupo di enogastronomia – ha detto invece un emozionato Marchese – questo grazie a Luigi Veronelli che veniva a Castelnuovo a visitare un personaggio importante come il Generale Luigi Tognoni per parlare con lui di cucina e di vino. Negli anni – ha proseguito – ho avuto la fortuna di frequentare produttori in diverse regioni e attraverso il vino e i suoi personaggi ho imparato a conoscere la civiltà dei luoghi e le storie dei territori. Questo mondo mi ha dato grandi amicizie – ha concluso – e questa è la cosa più importante”.