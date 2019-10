Cibo e infiammazioni, test a condizioni vantaggiose in due farmacie specializzate

Sarzana - Val di Magra - Torna a ottobre nelle farmacie specializzate la campagna “Ritrova l’amicizia con il cibo”: iniziativa pensata per aiutare i cittadini a conoscere e contrastare le infiammazioni da cibo.

"Disturbi della digestione, sovrappeso, ma anche problematiche cutanee sono solo alcune delle conseguenze di un’alimentazione scorretta, sbilanciata, poco sana. – spiega il dottor Paolo Borgarelli, amministratore nazionale delle farmacie specializzate – Per questo a ottobre vogliamo sensibilizzare i cittadini sul tema dell’infiammazione da cibo offrendo informazioni e consulenze personalizzate".



Non solo: per un mese in tutte le farmacie specializzate aderenti all'iniziativa sarà possibile effettuare a condizioni vantaggiose un Food Inflammation Test, che permette non solo di misurare l’infiammazione, ma anche di analizzare le famiglie di alimenti alle quali l’organismo segnala una reattività. Sarà quindi possibile costruire con il farmacista un percorso per recuperare la tolleranza alimentare e capire cosa mangiare e quando.



"La conoscenza dei Grandi Gruppi Alimentari consente di attuare efficaci diete di rotazione e di reintroduzione che consentono di tornare a tollerare i cibi e a mangiarne di nuovi in modo vario e piacevole.", conclude il dottor Borgarelli.



Le farmacie aderenti all'iniziativa in provincia di La Spezia sono:

Farmacia Accorsi - Via Pietro Gori, 80/A - Sarzana

Farmacia Vezzanese - Via Provinciale, 1 - Vezzano Ligure