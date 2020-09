Chiusa la provinciale sotto la chiesa di Fosdinovo

Sarzana - Val di Magra - Nella tarda mattinata di ieri i Vigili del Fuoco, intervenuti a partire dall'interlocuzione in corso tra gli Enti pubblici deputati ed i progettisti dei lavori di consolidamento delle fondazioni della chiesa della S.S. Annunziata (Oratorio dei Bianchi), hanno disposto l'immediata chiusura del transito sulla strada provinciale sottostante la chiesa stessa a Fosdinovo. Avvisata, la Sindaca Camilla Bianchi ha partecipato nel primo pomeriggio ad un incontro presso la Provincia per acquisire elementi e discutere quanto stava avvenendo.

L'intenzione, concordata tra progettisti dei lavori della chiesa e Provincia, è di procedere subito, secondo progetto, alla posa delle catene in grado di consolidare la struttura del campanile così da poter ripristinare senza indugio il transito. L'imprevisto accaduto, oltre a mettere in grave difficoltà le quotidiane attività del borgo di Fosdinovo e delle frazioni a monte, rischia di non consentire lo svolgimento della tradizionale Fiera di San Remigio, prevista per giovedì 1 ottobre in occorrenza della festività del Santo Patrono di Fosdinovo.