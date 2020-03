Chiude la ciclabile del Canale Lunense: "Troppo stretta"

Sarzana - Val di Magra - “Non senza dispiacere, comunichiamo che, all’esito dei monitoraggi odierni nel nostro territorio, abbiamo deciso di chiudere la pista lungo il canale Lunense a pedoni e ciclisti”. Per il secondo giorno consecutivo, spazi all'aperto molto frequentati a Santo Stefano Magra. Ieri era stato il Parco di Madonnetta a spingere la sindaca Sisti a lanciare un appello alla prudenza. Oggi l'assessore Jacopo Alberghi annuncia una serrata sulla ciclabile, strutturalmente poco idonea a rispettare le indicazioni del governo dell'Istituto superiore di sanità. “Una scelta 'antipatica' che però riteniamo responsabilmente di dover adottare proprio nell’interesse dei nostri concittadini; a prescindere dalle condotte dei fruitori, infatti, vista la ristrettezza strutturale del passaggio, considerato l’inteso traffico di pedoni e ciclisti, specie negli orari 'di punta', riteniamo che non sia possibile un uso sicuro dell’impianto dal punto di vista igienico sanitario; è praticamente impossibile evitare il formarsi di assembramenti o il rispetto delle distanze tra le persone al momento del passaggio”.



Nelle prossime ore seguirà dunque ordinanza sindacale di chiusura della pista a ciclisti e pedoni, con apposizione di idonea cartellonistica e controlli che potrebbero portare a sanzioni, in caso di accertata violazione del divieto predetto. La ratio è la medesima che ha portato alla chiusura dei parchi pubblici. “Sarà un piccolo disagio ma abbiamo tante viabilità alternative e ricordiamoci che siamo in emergenza, la priorità resta la salute collettiva. Ancora una volta ricordiamo che, come da disposizioni del Governo, vista la grave emergenza sanitaria in corso, si deve evitare di uscire di casa il più possibile. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali. Lo sport e le attività motorie, svolte negli spazi aperti idonei, sono ammessi, sempre nel rispetto della distanza interpersonale ed evitando assembramenti. Senza panico ma con coscienza, dobbiamo aver presente che stiamo affrontando un’emergenza sanitaria senza precedenti, oggi peraltro ufficialmente dichiarata pandemia dall’Organizzazione Mondiale della Salute. Siate responsabili, uniti ne usciremo e torneremo presto alla normalità che tanto ci manca”.