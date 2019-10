Chiude l'Old Bridge, riparte Il Galletto

Sarzana - Val di Magra - Oggi è l'ultimo giorno di lavoro per la trattoria Old Bridge di Romito Magra. Ad annunciarlo, lo staff del locale. "Dopo 31 anni il nostro Old Bridge andrà in pensione (meritata) . Ci trasferiremo presso il Galletto Antica Trattoria in viale Mazzini 28 a Sarzana, dove continueremo a proporvi la nostra cucina casalinga con piatti tipici, locali a base di carne e pesce, i nostri pranzi di lavoro etc. Il rapporto con i nostri clienti sarà come sempre basato sull'amicizia sulla gratitudine il rispetto e l onestà. Vi aspettiamo sabato 19 ottobre dalle 18,30 in poi per brindare con noi alla nuova avventura", hanno annunciato su Facebook. Quindi, per un ristorante che chiude, un altro storico locale che, dopo uno stop, riparte.