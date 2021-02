Chiude il "Millepiedi" di Sarzana, persi otto posti di lavoro

Sarzana - Val di Magra - E' finita in questi giorni l'avventura del “Millepiedi”, nota insegna di calzature e abbigliamento che per anni si è affacciata sulla rotonda della Variante, da sempre identificata proprio con il nome del negozio che chiude i battenti lasciando a casa otto dipendenti per le quali è scattata la cassa integrazione a zero ore.

“Io e le mie colleghe – ha scritto con amarezza su Facebook una di loro, Lisa Valeriani – siamo ancora incredule ma putroppo è andata a finire così. Ringraziamo tutti i clienti che ci sono sempre stati. Dopo 26 anni è un dispiacere immenso”.

La crisi dunque non tocca solo il centro cittadino dove ci sono decine di fondi sfitti, ma anche la zona della Variante dove le aperture non si sono mai arrestate – negli ultimi mesi sono arrivate Md e Basko – ma torna ad essere incerto il futuro di Grancasa che già a metà 2019 aveva registrato licenziamenti e grosse difficoltà economiche – a livello di gruppo e non di negozio sarzanese – e sul quale le sigle sindacali stanno di nuovo rivolgendo le proprie attenzioni. Sindacati che da tempo chiedono la convocazione di un tavolo specifico con le istituzioni e l'interesse delle forze politiche.