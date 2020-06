Chiude asilo delle suore di Santo Stefano, Sisti: "Troveremo soluzione"

Sarzana - Val di Magra - “Le suore figlie di Maria Ausiliatrice chiudono l'asilo”. L'annuncio lo ha dato ieri sera tramite Facebook il sindaco di Santo Stefano di Magra Paola Sisti, puntualizzando: “Intervengo perché comincio a leggere commenti, qualcuno poco chiaro, altri più espliciti, che mi incolpano di aver saputo e di aver taciuto. Allora cari detrattori che non perdete occasione per usare qualunque argomento pur di gettare fango vi dico che sapevo ma ho taciuto per rispetto. La dolorosa notizia non potevo e non dovevo darla io alla comunità scolastica ma le suore”.

“Oggi pomeriggio – ha spiegato - lo hanno fatto e solo ora io voglio e posso intervenire. Sono anni che questo comune cerca di sostenere le due Scuole private sul nostro territorio anche con contributi importanti ma nonostante tutto non riescono più a coprire i costi di gestione di una scuola. Ho dato contributi importanti e anche per questo sono stata criticata perché mi si diceva che dovevo occuparmi solo della scuola pubblica. Tanto per essere chiari inoltre, da quando sappiamo la notizia, abbiamo cominciato a lavorare insieme alle stesse suore per cercare di trovare una soluzione che non lasci nessun bambino a piedi. Un consiglio a chi pensa di imbastire su questo argomento una lotta politica: attenti perché ci sono dei limiti oltre i quali non ci si può spingere. Io – ha concluso - lavorerò con pazienza e determinazione per trovare una soluzione perché la scuola materna non e' scuola d'obbligo ma un diritto per i nostri bambini e troveremo sicuramente una soluzione”.



Intanto su Facebook è già nata la pagina "Salviamo l'asilo" fondata da ex frequentanti o persone che attualmente portano lì i loro figli e che chiedono che venga fatto tutto il possibile per scongiurare la chiusura.





(Foto dalla pagina Ex Allieve Maria Ausiliatrice S. Stefano Di Magra)