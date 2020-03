Chi l'isolamento dal prossimo lo ha scelto per la vita

Sarzana - Val di Magra - Come si vive questo periodo di restrizioni da Covid– 19 in un convento di clausura ? Ecco una testimonianza da uno dei tre monasteri presenti in diocesi, quello delle monache Clarisse di Sarzana:

“Nel cielo splende la luce tiepida del sole di marzo, pur essendo giorni bui e oscuri. Eppure una luce ancora più forte può rischiarare i cuori: è la Luce della fede, della carità, della fiducia in un Dio che ci è Padre. Anche noi, Sorelle Clarisse, nel tempo difficile e di insicurezza di oggi e forse di domani, siamo chiamate a diffondere questa Luce con la nostra preghiera e la nostra vita, pur vivendo in trepidazione e partecipando alla sofferenza di tanti fratelli colpiti da questo virus e tanti di più colpiti dal “virus” dell’indifferenza che “uccide” ancor più brutalmente i cuori e la dignità umana. Ogni giorno, nella semplicità di una vita povera e serena, perché consegnata al Signore, cerchiamo di tenere lo sguardo su Gesù, imparando da Lui a vivere per servire… servire con amore le sorelle che ci vivono accanto, servire con l’ascolto e l’accoglienza fraterna coloro che solitamente bussano alla nostra porta e ci chiedono consolazione e parole di speranza, servire con l’intercessione e la preghiera incessante i vicini e i lontani, i poveri della nostra città come i fratelli profughi della Siria. Ogni volto, ogni storia davanti al Signore… così ogni giorno. Servire credendo che Dio è Amore per tutti, per ciascuno. Accanto alla preghiera, poi, ecco una telefonata, una mail alle persone che sappiamo essere più sole, gesti di amicizia e di vicinanza che vogliono portare la tenerezza di Colui che si è fatto “uno” con il Suo popolo. La nostra vita è semplicemente un dono gratuito di Dio, per questo siamo tenute a restituirla moltiplicata nel bene… oggi più che mai! Siamo Sorelle in cammino che condividono col mondo gioie e fatiche, dolori e speranze, ma con lo sguardo che desidera intravvedere sempre e comunque la Luce della Risurrezione. La benedizione della nostra madre santa Chiara vi raggiunga tutti dal profondo del cuore: “Il Signore sia sempre con voi ed Egli faccia che voi siate sempre con Lui”.



Le Sorelle Clarisse del monastero di Sarzana