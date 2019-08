Cgil: "Non siamo stati invitati in commissione". Precetti: "Convocazione mandata regolarmente"

Sarzana - Val di Magra - “La Cgil non ha ricevuto nessun invito o convocazione”. È con rammarico e sorpresa che Luca Comiti, segretario provinciale Filcams Cgil, commenta la seduta odierna della Commissione servizi alla persona di Sarzana (raccontata QUI) nel corso della quale si è parlato dei lavoratori licenziati da Grancasa. E che è stata seguita per Uiltucs dal sindacalista Giacomo Battistelli. “Non è la prima volta che succede”, osserva Comiti sentito da CdS. E poco dopo, in una nota, rincara: "Siamo stupiti ed infastiditi della mancata convocazione della Filcams Cgil al tavolo su Grancasa nel Comune di Sarzana. Un fatto grave, di cui chiediamo spiegazioni all’amministrazione".



Andando nel merito, il sindacalista Cgil si dichiara d'accordo con la richiesta di “portare a un tavolo le società che stanno per fare nuove aperture a Sarzana”, richiesta formulata in particolare dai consiglieri Castagna e Mione con la finalità, naturalmente, di portare all'attenzione delle menzionate società la situazione dei licenziati Grancasa, in ottica assunzione. Il collega sindacalista Battistelli, presente in luogo di Marco Callegari, in commissione è intervenuto chiedendo “alla politica non di fare da Centro per l'impiego, perché siamo consapevoli non si possa fare e perché non sarebbe giusto, ma di mettere in condizioni le imprese di andare incontri ai lavoratori licenziati. La Regione ha messo a disposizione dei fondi per il reimpiego attraverso il progetto Fast: la cosa venga fatta presente a chi fa nuove aperture”. E in merito ai Fast, Comiti precisa a CdS che “sono state avviate le procedure per tre lavoratori, ma per altri al momento la situazione appare ferma, eppure i percorsi sono alle porte”.



Lo scontento della Cgil è palpabile, ma il presidente della Commissione, Riccardo Precetti (Sarzana popolare), assicura: "Ho dato regolare disposizione agli uffici di mandare la convocazione sia alla Cgil, sia alla Uil, come accaduto in passato". Del resto anche il foglio di convocazione della seduta tra gli invitati riporta "i rappresentanti dei Sindacati territoriali e aziendali di Grancasa Sarzana". Cioè Cgil e Uil. Tra l'altro stamani in commissione, siccome l'ordine del giorno recitava "Aggiornamento situazione Grancasa e valutazione delle altre situazioni di crisi sul territorio comunale", il consigliere Mione (Sarzana per Sarzana) è polemicamente intervenuto sostenendo che non fosse corretto escludere il sindacato Cisl dalla riunione, in quanto, pur non avendo iscritti tra gli ex Grancasa, ha tutti i titoli per intervenire su altre situazioni critiche. La soluzione, proposta da Precetti e accettata da tutti è stata ridurre l'ordine del giorno al 'solo' tema Grancasa.



Nel corso del pomeriggio il presidente Precetti ribadisce i suoi argomenti con una nota: "Per dovere di cronaca preciso che ad ogni Commissione inerente il tema Grancasa sono stati invitati entrambi i rappresentanti sindacali, senza alcuna esclusione e che gli stessi hanno, altresì partecipato a tali riunioni. Anche la convocazione per la Commissione odierna risulta regolarmente inviata in data 26 agosto ore 13,01 all’indirizzo mail fornito dalla Cgil agli uffici comunali. A tale indirizzo è stata inviata anche la precedente convocazione per la commissione del 23 luglio alla quale ha partecipato il signor Comiti".