Certificate le buone pratiche ambientali del Comune di Castelnuovo

Sarzana - Val di Magra - Il comune di Castelnuovo Magra ha mantenuto anche per l'anno 2021 la certificazione del suo Sistema di Gestione Ambientale, conforme alla normativa di riferimento ISO 14001:2015, a seguito della verifica ispettiva effettuata il 29 dicembre da parte dell’ente accreditato Rina Services S.p.a..

Il Sistema di Gestione Ambientale è caratterizzato dallo sviluppo e dall'attuazione della politica ambientale e degli obiettivi che impegnano l'ente alla piena conformità legislativa. "Il mantenimento della certificazione - afferma il vicesindaco con delega all'ambiente Luca Marchi - premia il nostro Comune e conferma la validità di tutte le buone pratiche messe in campo quotidianamente e dall'attenzione al quadro normativo ambientale. I principali ambiti di intervento, in parte già realizzati, in parte posti come obiettivo per il prossimo anno sono i seguenti: risparmio energetico, riduzione del rifiuto e riuso dei materiali, conoscenza e salvaguardia del territorio anche tramite le scelte di pianificazione volte alla valorizzazione e tutela delle risorse ambientali e alla prevenzione del dissesto idrogeologico. Azioni e campagne - prosegue - mirate alla diminuzione di produzione del rifiuto: adesione al protocollo degli Acquisti verdi della Pubblica amministrazione, regolamento delle “Ecofeste” ed iniziative legate alla campagna “Plastic free”. Realizzazione di campagne di informazione e comunicazione per una continuativa opera di prevenzione delle azioni contro la sostenibilità ambientale, e per la promozione delle buone pratiche di educazione ambientale anche in ambito didattico. Miglioramento della qualità e delle percentuali di raccolta differenziata - arrivato già al 79% e l'impegno all’avvio della sperimentazione del sistema di tariffazione puntuale per un miglior monitoraggio del rifiuto, tariffazione più equa e riduzione dell'indifferenziato. Questi interventi di politica ambientale saranno realizzati perseguendo ogni anno questa importante attestazione, perchè significa documentare e validare il grado di accuratezza con cui il Comune li mette in pratica. Nonostante le difficoltà di questo 2020, aver mantenuto la certificazione dimostra che tutto l'Ente, sia nel suo agire politico che nella gestione amministrativa ha recepito appieno, e da molti anni, una modalità di azione che tenga sempre presente l'aspetto ambientale. Un riconoscimento - conclude Marchi - fortemente voluto che premia il nostro Comune, e in particolare il lavoro dell'Ufficio Ambiente che oramai da tempo lavora per mantenere alti standard ambientali".