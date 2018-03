Cercasi volontari per ripulire l'Oasi Lipu di Arcola

Sarzana - Val di Magra - Domenica 4 marzo appuntamento alle ore 9.30 presso l’Oasi LIPU Arcola in loc. San Genesio per una giornata di pulizia straordinaria dell’area Oasi per asportare i rifiuti purtroppo depositati dalle piene e abbandonati dall’inciviltà delle persone. L’invito a partecipare, anche solo per poche ore del proprio tempo nel corso della giornata, è rivolto a tutta la cittadinanza, alle famiglie, al mondo del volontariato a tutti coloro insomma che hanno a cuore la bellezza e la fruibilità di quest’area. L’Oasi LIPU Arcola infatti è, tra le aree attrezzata del Parco Naturale Regionale di Montemarcello-Magra, quella maggiormente frequentata da un pubblico molto vario che va dalle famiglie che passeggiano o festeggiano compleanni nell’area con barbecue, ad appassionati di birdwatching e fotografia naturalistica che frequentano i percorsi naturalistici attrezzati, a molti proprietari di cani. Ai volontari che parteciperanno verranno consegnati guanti e sacchi.



Si raccomandano calzature e un abbigliamento adeguato.



PROGRAMMA:

Ore 9.30: appuntamento con i volontari presso il Centro Visite dell’Oasi per la consegna del materiale e l'eventuale suddivisione in gruppi. Chiunque vorrà aggiungersi durante la giornata dovrà recarsi al centro visite e i volontari presenti gli indicheranno la zona in cui operare.

Ore 13.00: possibilità di fare il picnic in maniera autogestita presso l’area attrezzata

Ore 16.00: chiusura della Domenica Ecologica e raccolta differenziata

per informazioni ed adesioni: 349.0956080

mail: oasi.arcola@lipu.it