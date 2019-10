Cercasi scrutatori di seggio a Sarzana, ecco come mettersi in lista

Sarzana - Val di Magra - Fino al 30 novembre sarà possibile presentare domanda di inserimento nell'albo delle persone idonee all'ufficio di Scrutatore di seggio elettorale. Per essere inseriti in tale albo occorre aver assolto gli obblighi scolastici, oltre ad essere iscritti nelle liste degli elettori del Comune di Sarzana. La consegna va effettuata entro il 30 novembre all'Ufficio Protocollo dell'Ente. Il modulo di domanda, disponibile presso l’Ufficio Elettorale Comunale e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, è scaricabile dal sito web istituzionale nella sezione modulistica dei Servizi Demografici. Qualora la domanda venga accolta non occorre rinnovarla ogni anno in quanto l'iscrizione rimane valida finché non si perdono i requisiti o si chieda la cancellazione dall'Albo con motivazione