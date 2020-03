Centro sociale di San Lazzaro affidato ai Trebbiatori

Sarzana - Val di Magra - Il centro sociale di San Lazzaro di Sarzana resta un Circolo Arci. Il Comune ha infatti terminato la procedura di gara per la concessione in uso della struttura e dell'area esterna che anche per i prossimi tre anni saranno affidate al “Gruppo Trebbiatori Valdimagra” affiliato all'associazione.

Unica offerta pervenuta agli uffici competenti entro il termine previsto per la fine del bando, quella dei Trebbiatori è risultata corrispondente a tutti i requisiti e punteggi richiesti dall'amministrazione comunale. L'associazione presieduta da Marco Conti verserà un canone mensile di 500 euro ed entro il 31 ottobre di ogni anno si impegnerà a far pervenire a Palazzo Roderio il proprio bilancio preventivo, seguito da quello consuntivo dell'anno precedente entro il 28 febbraio.