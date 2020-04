Centro antiviolenza, servizi sociali e centro per l'impiego nell'ex Tribunale

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Sarzana ha pubblicato in questi giorni la delibera di giunta del 28 febbraio scorso, relativa all'individuazione e assegnazione dei locali dell'ex Tribunale di Piazza Ricchetti che presumibilmente saranno mano a mano riempiti dopo la fine del lockdown per l'emergenza Coronavirus.

L'immobile, di proprietà dell'ente, nel 2017 era stato dato alla società Coworking Sarzana per la realizzazione e la gestione di uno spazio per l'attività di co-working e di supporto alle start-up (Talent Garden) e ad inizio 2020 era tornato nella disponibilità del Comune dopo la liquidazione della società (QUI). “L'amministrazione – spiega l'assessore Baroni nella delibera – ha valutato il possibile utilizzo dell'immobile per finalità di interesse pubblico, individuando in prima istanza una destinazione d'uso dei locali per fini istituzionali dell'Ente”.

La giunta ha quindi ritenuto di destinare gli spazi rimasti vuoti al primo piano ai Servizi sociali del Comune attualmente nella casa della salute, al ccentro antiviolenza, al centro per l'impiego, l'ufficio di prossimità e infine di mantenere la sala incontri “ad uso dei diversi soggetti, incluso l'istituto comprensivo Isa13 (la cui segreteria è già al piano terra) e all'istituto superiore Partencuelli Arzelà. Infine “nel limite degli spazi disponibili” si darà prosecuzione all'attività aziendale delle realtà rimaste e già presenti prima della riconsegna al Comune