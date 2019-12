Centro antiviolenza, Vittoria cerca volontari

Sarzana - Val di Magra - L'associazione Vittoria ricerca nuove volontari e operatrici per il centro antiviolenza Maipiùsola che opera nella Valdimagra e a sedi a Sarzana, Ameglia, Castelnuovo e Arcola. "Le attività che la nostra associazione svolge - spiegano dal centro - sono molteplici e continuano ad aumentare , quindi chiunque può trovare un proprio ruolo in base al tempo a disposizione o alle proprie attitudini. Avvocate, psicologhe, counsellor, educatrici, assistenti sociali o semplicemente chi abbia voglia di mettere a disposizione degli altri il proprio tempo. Per frequentare il corso non occorrono prerequisiti se non l'approccio al fenomeno equilibrato non aggressivo e non giudicate che contraddistingue Vittoria. Data la delicatezza dell'attività al termine del corso è previsto un test finale volto a verificare che siano stati compresi gli argomenti trattati in modo da garantire alle donne che si rivolgono a noi competenza e professionalità oltre al calore all'accoglienza e all'empatia. Chi non supererà il test rimarrà comunque membro attivo dell'associazione ma non potrà assumere ruoli di accompagnamento e supporto diretto a vittime di violenza. Il corso inizierà presumibilmente a Gennaio , al raggiungimento dei 12 iscritti , durerà 32 ore e si svolgerà i giovedì sera dalle ore 20.30 alle ore 23 nella nostra sede di Trebiano ( Arcola)".



Gli argomenti trattati saranno principalmente :

I TIPI DI VIOLENZA - CICLO DELLA VIOLENZA

COME RICONOSCERE LA VIOLENZA -DIFFERENZA TRA CONFLITTO E VIOLENZA

APPROCCIO ALLA VITTIMA NON GIUDICANTE

MODALITÀ DI APPROCCIO E COMUNICAZIONE CON LA VITTIMA

ASCOLTO ATTIVO

LEGGI DI RIFERIMENTO E MISURE CAUTELARI

IL PROCESSO PENALE CIVILE ; FASI RUOLI E COMPITI

VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA E FORME DI PROTEZIONE PER LE VITTIME VULNERABILI

LA PRESA IN CARICO DEI MINORI : SERVIZI SOCIALI E TRIBUNALE DEI MINORI

LA RETE TERRITORIALE

IL CODICE ROSA

ANALISI DEL RISCHIO - MODELLI SARA ISA EVA



Il corso è gratuito aperto sia a uomini sia a donne.

Per le iscrizioni o informazioni potete contattarci via mail al'indirizzo info@maipiusola.it