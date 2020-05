Centri estivi, Arcola sonda l'interesse delle famiglie

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Arcola intende valutare la possibilità di organizzare centri estivi per bambini e ragazzi residenti, di età compresa tra i 3 ed i 14 anni, strutturando le attività compatibilmente con le linee guida nazionali e regionali in materia di contenimento epidemiologico e di sicurezza. "Abbiamo bisogno di valutare l’interesse delle famiglie - spiegano dal Comune - ad usufruire dei centri estivi che verranno realizzati. A tal fine, a scopo puramente esplorativo, si invitano le famiglie interessate a compilare una scheda informativa ed a farla pervenire alla seguente mail: distrettosociale@comune.arcola.sp.it entro e non oltre il 6 Giugno". Scheda informativa scaricabile dal sito dell'ente.