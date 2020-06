Centosettantacinque ingressi massimi a Punta Corvo

Sarzana - Val di Magra - A partire dal 27 giugno sarà necessario prenotare l’accesso alle spiagge libere amegliesi tramite l’App "Tupassi", scaricabile sul proprio smartphone sia su piattaforma Android sia su piattaforma IoS. Per tutto il mese di giugno/luglio la prenotazione riguarderà solo il fine settimana, sabato e domenica, mentre in tutto il mese di agosto la prenotazione sarà obbligatoria tutti i giorni. Sarà possibile prenotare il soggiorno nelle spiagge nei seguenti turni: 9/13.30, 14/19 oppure l’intera giornata. All’ingresso delle spiagge di Fiumaretta e Bocca di Magra sarà presente uno steward che controllerà le prenotazioni effettuate e quindi vigilerà sul rispetto delle norme di sicurezza. Ogni stallo presente potrà ospitare un massimo di cinque persone dello stesso nucleo famigliare o conviventi. Non sarà possibile condividere lo stallo con amici o conoscenti. Per prevenire il contagio da Covid-19 sarà necessario mantenere sempre la distanza di sicurezza con le persone al di fuori del proprio nucleo famigliare di almeno 1 metro.



Per quanto concerne invece la spiaggia di Punta Corvo, saranno previsti un massimo di 175 ingressi di cui 75 via terra, tramite il sentiero di Montemarcello, e 100 via mare (50 persone sul battello di Bocca di Magra e 50 da Fiumaretta). Gli imbarchi dai battelli avranno i seguenti orari: ore 9 (con rientro vincolato alle ore 15), ore 11 (con rientro vincolato ore 16.30), ore 14 (rientro vincolato ore 18). Ogni viaggio potrà contenere un massimo di 15 persone e la prenotazione segue le stesse linee guida sopra descritte. Sarà possibile, inoltre, prenotare il posto direttamente presso il battello tramite l’operatore presente alla cassa ma, ovviamente, avrà priorità di accesso chi avrà già effettuato la prenotazione tramite App. Si specifica che anche chi accederà a piedi dovrà riservare il posto sull’App poiché ad esaurimento posti non sarà possibile soggiornare in spiaggia. Per i portatori di handicap saranno riservati, in tutte le spiagge ad esclusione di Punta Corvo, stalli dedicati che saranno anche prenotabili contattando (o recandosi presso) il chiosco turistico di Fiumaretta. Non sarà quindi necessario riservare il posto tramite App. Cliccate qui per prenotare il vostro posto nelle spiagge libere oppure scaricatevi sul vostro smartphone l’App Tupassi. Info ed aggiornamenti su www.viviameglia.it – www.comune.ameglia.sp.it