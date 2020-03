Centodieci e lode via Skype per Ilaria Gatti, la famiglia: "Orgogliosi di lei"

Sarzana - Val di Magra - Anche per la 24enne arcolana Ilaria Gatti la gioia della discussione della tesi dopo intensi anni di studi, è arrivata in videoconferenza su Skype. Nei giorni scorsi infatti la studentessa della Val di Magra ha conseguito la laurea magistrale con 110 e Lode in traduzione italiano-cinese presso la facoltà di Studi Internazionali dell'Università di Roma, senza però poter festeggiare con la propria famiglia costretta a seguirla e ad applaudirla da casa. “Per noi è stato davvero strano non poter essere fisicamente vicini a lei – spiega a CdS la sorella Alice – anche se grazie alla tecnologia siamo riusciti ad incoraggiarla brindando insieme - ognuno da casa propria – augurandole un radioso futuro professionale. Le lingue e i viaggi sono la sua passione quindi siamo abituati a non vederla spesso – aggiunge – ha vissuto un anno in Alabama per perfezionare l'inglese, nove mesi a Taiwan per approfondire lingua e tradizioni locali, e a breve sarebbe dovuta partire per un tirocinio a Barcellona ma ovviamente per ora resterà bloccata a Roma dove ha studiato in questi anni. Speriamo – conclude Alice – che possa tornare a casa presto per poterla riabbracciare e per poter festeggiare insieme anni di sacrifici, impegno e dedizione. Siamo orgogliosi di lei”.



Ilaria Gatti ha presentato la tesi dal titolo “Adattamenti e tradimenti linguistico-culturali nella Mulan della Disney”, analizzando il racconto della ragazza guerriera che decide di andare in battaglia con l'armatura del padre, fingendo di essere un uomo e lottando contro gli invasori per salvare il suo popolo e diventando esempio di virtù e di lealtà senza tempo. Ilaria ha ripercorso l'evoluzione della leggenda, gli adattamenti letterari e cinematografici analizzando le varie versioni tra italiano, inglese e cinese, le lingue studiate per la traduzione e interpretazione simultanea.