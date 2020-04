Cento mascherine per i due alimentari di Castelnuovo Magra

Sarzana - Val di Magra - Le volontarie della bancarella “Borghi Vivi” hanno donato ai due negozi di alimentari del centro storico di Castelnuovo Magra cento mascherine da distribuire ai propri clienti. “Ringraziando le persone che hanno sempre sostenuto le nostre iniziative – scrivono Michela, Silvia, Maria Luisa, Ilaria, Emmanuelle e Daniela – abbiamo deciso di mettere a disposizione i dispositivi protettivi confezionati appositamente dalla Sartoria Parthenope di Castelnuovo Magra. Si possono trovare nei due negozi che ringraziamo per la disponibilità e per il servizio che continuano a fornire in questo periodo. Certe di poter tornare presto insieme a far vivere il nostro Borgo ringraziamo tutti per il sostegno datoci in questi anni”.