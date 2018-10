Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2018

Per la prima volta l'Istat rileva, con un cadenza annuale e non più decennale, le principali caratteristiche della popolazione dimorante sul territorio e le sue condizioni sociali ed economiche a livello nazionale, regionale e locale.

Sarzana - Val di Magra - Da ottobre 2018 parte il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Il Comune di Sarzana partecipa alle attività di censimento per gli anni 2018, 2019 e 2020. Per la prima volta l'Istat rileva, con un cadenza annuale e non più decennale, le principali caratteristiche della popolazione dimorante sul territorio e le sue condizioni sociali ed economiche a livello nazionale, regionale e locale. La strategia del Censimento permanente è basata sull'integrazione di dati amministrativi e dati da indagini statistiche campionarie, con l'obiettivo di produrre informazioni ogni anno e contenere i costi e il disturbo statistico sulle famiglie. Di conseguenza viene abbandonato il modello del censimento "classico" finora effettuato ogni dieci anni. Il Censimento si sviluppa in due modalità, attuate entrambe a partire da ottobre.



La Rilevazione Areale riguarderà un campione di indirizzi, sorteggiati da Istat, nei quali le famiglie dimoranti saranno intervistate a casa dai rilevatori incaricati; questa rilevazione inizierà il 1° ottobre e terminerà il 23 novembre. La Rilevazione da Lista riguarderà un campione di famiglie, estratto da Istat a partire dalle liste anagrafiche con qualsiasi indirizzo di residenza; il cittadino potrà compilare direttamente online il proprio questionario, oppure rivolgersi al proprio Comune per la compilazione e/o per l'intervista casalinga; questa rilevazione inizierà l'8 ottobre e terminerà il 20 dicembre. I rilevatori saranno facilmente identificabili dal cartellino di riconoscimento e le famiglie coinvolte saranno tenute per obbligo di legge a rispondere ai quesiti del questionario.



A partire dal 8 ottobre, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e il giovedì con orario continuato dalle 9 alle 16,30, i rilevatori saranno presenti a turno presso l'Ufficio Comunale di Censimento c/o Servizi Demografici P.zza V.Veneto, 4 per assistere i cittadini che avessero necessità nella attività di compilazione del questionario del censimento e per ogni utile informazione. L'Ufficio Comunale di Censimento è a disposizione per ogni utile chiarimento e supporto. Occorre telefonare allo 0187614371 email: anagrafe@comunesarzana.gov.it