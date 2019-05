Cena con pizza e farinata per sostenere i mici randagi

Sarzana - Val di Magra - Questa sera a partire dalle ore 20 presso la pizzeria Arribabà di via San Bartolomeo a Sarzana si terrà “PizzaMiao”, iniziativa promossa dall'associazione Beta di Massa e Cittadini consapevoli per raccogliere fondi per i gatti randagi. Il ricavato del girofarinata e giropizza con lotteria sarà infatti devoluto all'associazione per attività quali la sterilizzazione e l'acquisto di farmaci e cibo.





prenotazioni telefono o whatsapp ai numeri:

0187-1851805 - 320-0929919 - 337-350479 - 339-2753680



Il menu:

giro-farinata + giro-pizza + acqua + dolce: 12 euro (bimbi 9 euro) (100% vegetale)

biglietto lotteria 3 euro (il primo obbligatorio).



PREMI:

1. Pizza per due persone offerto da pizzeria ArriBabà (2 pizze (a scelta del menù vegan) + acqua + 2 dolci+ 2 caffè) offerta da Pizzeria Arribabà - Via San Bartolomeo, 1 , Sarzana -SP-

2. piega + balsamo / taglio uomo c/o NEW ART Hair Salon Vegan - Via Sarzana,300, La Spezia

3. pettorina di "Cittadini Consapevoli / Essere Consapevoli"

4. torta per 8 persone a scelta tra crostata o millefioglie offerta da panificio Borsari - Via Buonviaggio, 218, La Spezia

5. minicesto offerto da Tika Tika Eco Shop - Via Giovanni Bosco, 8, La Spezia

6. una lezione di zumba alla palestra Gold-Gym Via Gramsci, 52, La Spezia

7. libro "Clara e l'amico poeta" - di Mauro Petracchi