Cavarra sulle tombe dei sindaci di Sarzana e ai monumenti ai Caduti

Nel Giorno della Memoria, il sindaco

Sarzana - Val di Magra - "Oggi 27 Gennaio-Giorno della Memoria ho reso omaggio, in segno di rispetto e di riconoscenza, alle tombe di Gogliardo Luciani (sindaco dal maggio del '45 all'aprile del '46), Anelito Barontini (sindaco nell'aprile del 1943 e poi dal 1971 al 1975) e Paolino Ranieri (sindaco dal '46 al '71), oltre al momunento ai Caduti di tutte le guerre e a quello dedicato ai Caduti nei campi di concentramento". Poche sentite parole quelle del sindaco Alessio Cavarra che questa mattina ha celebrato simbolicamente la giornata in cui si ricorda la tragedia dell'Olocausto, "affinché talune pagine di storia non abbiamo a ripetersi. In un epoca in cui episodi di xenofobia e di razzismo si stanno riaffacciando alla realtà, tutti noi dobbiamo reagire fermamente e vigilare in difesa della Libertà, della Democrazia e della tutela e del rispetto delle persone".