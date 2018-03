Cavarra e Baudone: "Ricalcolo indice Carducci dopo interventi"

Sarzana - Val di Magra - “In merito alla sicurezza sismica delle Poggi Carducci ed anche rispetto a quanto uscito a mezzo stampa e sostenuto dal Consigliere Chiappini, sentiamo la necessità di fare nuovamente chiarezza" così il Sindaco Alessio Cavarra e l’Assessore Massimo Baudone. "Capiamo che la questione è complessa e potrebbe anche non essere compresa pienamente, però bisognerebbe evitare di cercare sempre del facile consenso con un tema così delicato, evitando anche di procurare un inutile quanto insensato allarmismo”.

“Non c’è stato poi nessun dietrofront da parte della Giunta - continua Baudone - e la perizia commissionata al prof. Spinelli non è affatto in concorrenza con quella redatta all'Ing. Pucci ma ne è la naturale conseguenza.

“Infatti - continua l’assessore- il prof. Spinelli farà un ricalcolo dell’indice di vulnerabilità con un grado di conoscenza superiore, proprio a seguito dei lavori di allegerimento del terzo piano che verranno eseguiti durante le vacanze estive.

Questo percorso, che già avevamo deciso da un po’ di tempo e che era già anche stato espresso nelle varie assemblee e incontri con i genitori, non è altro che una conseguenza a quanto già fatto fino ad oggi dall’ing. Pucci ed è anche propedeutico a quanto da egli proposto”.

“Infine- concludono sindaco e assessore - non capiamo come mai l’opposizione cechi di mettere sempre messe in discussione le perizie tecniche redatte da ingegneri qualificati, redatte sugli edifici comunali, creando solo apprensione, mentre per altre strutture non di proprietà comunale ma con i dici di vulnerabilità assimilabili alla Poggi-Carducci, ci si senta giustamente rassicurati da ciò che viene asserito dalla proprietà di quegli stesi edifici. A voler pensar male...”