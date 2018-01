Cavarra all'Asl: "Servizi terapeutici infantili da implementare"

Il sindaco di Sarzana, in qualità di presidente del Distretto Socio-sanitario della Val di Magra prende carta e penna e scrive al direttore Conti: "Anche al consultorio familiare la situazione non è delle migliori".

Sarzana - Val di Magra - Gentile Direttore, in questi mesi abbiamo raccolto numerose lamentele dei genitori di bambine e bambine che non riescono ad ottenere assistenza terapeutica continuativa da parte dei servizi Asl in particolare dal servizi di Neuropsichiatria Infantile. E' risaputo che sui bambini in età scolare occorra investire in modo significativo al fine di migliorare i loro disturbi o le loro patologie con un lavoro intenso nei primi anni di vita in modo da permettere loro un recupero importante delle capacità. Ti chiedo in qualità di Presidente del Distretto e Sindaco del Comune di Sarzana di implementare con sollecitudine i servizi terapeutici del servizio di neuropsichiatria infantile per rispondere ai centinaia di bambine e bambini che necessitano di terapie continuative garantite nel tempo. Ti evidenzio altresì che anche al Consultorio famigliare la situazione non è delle migliori: la dott.ssa Maloni è stata sostituita solo per 18 ore, non si fa più prevenzione e le famiglie abbisognano di accompagnamento e aiuto. L'investimento sui bambini e giovani è un investimento sul futuro delle nostre comunità. Sicuro in un tuo interessamento, ti saluto cordialmente.



