Castelnuovo, il sindaco Montebello: "Un milione di euro di investimenti dopo l'aggregazione Acam Iren"

Sarzana - Val di Magra - "Negli ultimi mesi sono partiti numerosi cantieri, sul territorio comunale, da parte di Acam/Iren. Si tratta di interventi molto attesi che mirano a rinnovare la rete idrica o fognaria laddove persistevano diverse criticità". E' quanto si legge in una nota del Comune di Castelnuovo Magra Daniele Montebello che prosegue: "Dal rifacimento della rete idrica su via Provinciale (da Colombiera fino al bivio “Palei”), agli interventi sulla statale Aurelia di posa della nuova condotta fognaria, con la stazione di rilancio presso le “Fornaci Filippi”, fino ai lavori recentemente conclusi in via Montefrancio. A terminare questo ciclo di investimenti per oltre un milione di euro, sarà la sistemazione di un tratto di condotta dell’acquedotto di via Palvotrisia molto compromesso. Si tratta dell’intervento, partito in questo giorni, a cominciare dall’incrocio con via della Resistenza fino al civico 79. Conseguentemente si provvederà all’asfaltatura di via Palvotrisia, nel tratto indicato".



"Si tratta di numeri importanti per la nostra comunità - spiega il sindaco -, oltre un milione di euro di investimenti difficilmente immaginabili prima d’ora. A riprova della bontà dell’aggregazione della spezzina Acam in Iren. Proprio la maggiore capacità d’investimento della nuova società fu, infatti, la principale motivazione che spinse il Consiglio Comunale di Castelnuovo Magra, tra il 2016 ed il 2017, a votare favorevolmente all’operazione di fusione".