Castelnuovo dedica due giornate alla Protezione Civile

Sarzana - Val di Magra - Quello in arrivo sarà un fine settimana dedicato alla Protezione Civile, a Castelnuovo Magra.

Venerdì 13, infatti sono previste ben due assemblee pubbliche, alle 18 ed alle 21, entrambe al Centro Sociale di Molicciara per presentare alla popolazione il nuovo piano di Protezione Civile recentemente approvato dal Consiglio Comunale, dopo la stesura da parte degli uffici comunali capitanati dalla Comandante di Polizia Municipale, Marina Ricci.

Non solo. Il giorno seguente, sabato 14 settembre, alle ore 10, presso il Comando di Polizia Municipale verrà inaugurata la nuova sede/magazzino del locale gruppo di volontari di Protezione Civile.



“Si tratta di due interventi molto importanti ai quali abbiamo lavorato a lungo -spiegano il Sindaco Daniele Montebello ed il consigliere comunale Loris Pietrobono- assieme al personale comunale ed ai volontari del nostro comune. Si tratta di un bel passo in avanti nella nostra organizzazione per la gestione delle emergenze, poiché abbiamo un piano d’emergenza aggiornato con le più recenti indicazioni ministeriali che deve essere conosciuto dalla popolazione ed una sede che ci consente di razionalizzare e raccogliere i mezzi e le attrezzature a disposizione. Entro l’anno, infine, arriverà anche il nuovo mezzo 4X4, recentemente acquistato ed equipaggiato per le varie situazioni di crisi.”