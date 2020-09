Castelnuovo celebra la centenaria "Ada del forno"

Sarzana - Val di Magra - Traguardo ragguardevole per Ada Menichinelli, meglio nota come “La Ada del forno” che ieri a Castelnuovo Magra ha compiuto cento anni.

Figura storica del borgo dove per lungo tempo con il figlio Silvano la compianta nuora Rosa ha deliziato castelnovesi e turisti con la sua focaccia, la pizza e i biscotti che per tantissimi suoi compaesani hanno rappresentato i sapori dell'infanzia e di una vita.

Un compleanno speciale il suo, vissuto con il sorriso di sempre insieme alla famiglia e alle persone più care e con i tanti auguri che le sono arrivati dei residenti, della Pro Loco e dell'amministrazione comunale.