Caso velox, Insieme per Ameglia: "Limite ai 70 ma non ci sono cartelli né ordinanza"

Sarzana - Val di Magra - I consiglieri di opposizione di “Insieme per Ameglia” hanno presentato un'interpellanza urgente e a risposta scritta in merito al famigerato autovelox di Fiumaretta. Nel documento chiedono in particolare di “posizionare i nuovi cartelli che segnalano il limite dei velocità ai 70 km/h” e di “sollecitare la Provincia ad emettere l'ordinanza di innalzamento del limite di velocità dai 50 ai 70 km/h”.

I consiglieri ricordano infatti che l'8 gennaio il sindaco De Ranieri aveva scritto al presidente della Provincia chiedendo di aumentare il limite a 65 km/h nel tratto compreso fra il ponte sul torrente e l'incrocio con via Alta. “Ci risulta – aggiungono – che la Provincia abbia, a seguito della richiesta del Comune, deciso di innalzare il limite nel tratto compreso fra la fine del centro abitato di Fiumaretta e l'inizio del centro abitato di Cafaggio a 70km/h e lo abbia comunicato al Comune in data 11 gennaio. Avrebbe dovuto poi emettere la relativa ordinanza e il Comune mettere la nuova segnaletica ma è trascorso più di un mese e ad oggi non risulta emessa l'ordinanza né posizionata la segnaletica”.