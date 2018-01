Carta d'identità elettronica e donazione organi, uno sportello a Castelnuovo

Sarzana - Val di Magra - Sabato 20 gennaio dalle ore 9.30 alle ore 11.30, presso la sede del Comune di Castelnuovo Magra in Via Canale, sarà attivato uno sportello informativo con la presenza della responsabile dei servizi demografici del comune dott.ssa Marina Palma e il presidente dell’AIDO provinciale di La Spezia Enrico Armeri.

Sarà l’occasione per tutti i cittadini di chiedere informazioni e chiarimenti riguardo la nuova carta d’identità elettronica e la possibilità, come previsto dalla normativa nazionale, di dichiarare le proprie volontà in merito alla donazione di organi e tessuti.

L’amministrazione di Castelnuovo Magra, così come altri comuni della provincia, ha deciso di introdurre la carta d’identità elettronica. La carta costerà 22 Euro, scelta obbligata dalle disposizioni ministeriali, le pratiche verranno espletate direttamente presso l’anagrafe del Comune, presso i cui uffici potrà essere ritirata dal cittadino dopo una settimana.

Nel momento della domanda per l’ID CARD, il cittadino potrà fornire l’eventuale consenso alla donazione degli organi che verrà registrato sul documento. L’ Amministrazione ritiene questa possibilità un passo avanti per aumentare il numero di donatori e sensibilizzare i cittadini su questo tema; per questo sabato sarà presente anche il presidente provinciale di AIDO, per spiegare l’importanza di questo gesto e illustrare gli scopi dell’associazione.