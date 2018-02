Carnevale si dimette, il Parco cerca un direttore

La numero due dell'ente verso un ritorno in Regione. Nel 2015 aveva sostituito Scarpellini. Il consiglio dovrà redigere un nuovo bando e soprattutto sanare le incomprensioni con Tedeschi.

Sarzana - Val di Magra - Si concluderà in netto anticipo rispetto al previsto l'esperienza di Paola Carnevale alla direzione del Parco di Montemarcello Magra e Vara. La biologa genovese, che era arrivata in via Paci nel settembre 2015 per sostituire Patrizio Scarpellini, ha infatti presentato ufficialmente le proprie dimissioni al presidente e al consiglio.



Carnevale, che nel settembre 2016 era stata confermata per altri cinque anni nella carica di direttrice dall'allora assessore regionale all'ambiente Giacomo Giampedrone, potrebbe ora tornare proprio in Regione con il ruolo di funzionaria che aveva ricoperto prima di approdare all'ente.

Nei due anni e mezzo al Parco ha avuto un ruolo particolarmente importante nella fase di transizione fra la presidenza Pisani e quella Tedeschi, nella quale ha raccordato tutte le parti facendo proseguire l'attività dell'ente.



Per il Parco, reduce da mesi molto delicati dopo la proposta di abolizione avanzata dal consigliere regionale Costa, si apre ora un'altra fase non certo semplice che, vedrà il Consiglio impegnato nell'elaborazione di un nuovo bando per il reclutamento del suo sostituto. Più delicato invece il lavoro che dovrà riportare la giusta armonia fra lo stesso Consiglio e il presidente Tedeschi al quale meno di un mese fa era stato imputato di non mantenere corretti rapporti istituzionali.

C'è un altro ruolo tecnico infine che l'ente si ritroverà a dover rinnovare nelle prossime settimane ed è quello di consulente legale. In questo caso il bando è già aperto e scadrà fra tre giorni.