Carenza di personale, Comune di Lerici in soccorso ad Ameglia

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Lerici ha autorizzato lo scorso 4 dicembre il Responsabile del Personale e la sua collaboratrice ha prestare servizio straordinario alle dipendenze del Comune di Ameglia. L’Amministrazione amegliese con la Giunta del 5 dicembre ha approvato quanto proposto da Lerici e i funzionari lericini hanno iniziato il lavoro per risolvere le questioni aperte.

Obiettivo di questo servizio è concludere il lavoro sospeso e dare in tempi rapidi un nuovo organigramma comunale all’interno del quale ogni servizio possa avere la corretta dotazione di personale.

“Purtroppo, quello che era e rimane un obiettivo della nostra Amministrazione - dice il Sindaco - non ha avuto piena attuazione a causa della mancanza di competenze interne che potessero articolare una proposta compiuta in termini di gestione delle Risorse Umane, nuove assunzioni e responsabilità dei servizi. Contiamo di definire quanto prima, grazie all’esperienza degli operatori lericini, le criticità ed avviare i concorsi per le nuove assunzioni.”

"A breve verrà definita anche la nuova scelta per la segreteria comunale e questo comporterà un reintegro di professionalità necessarie per la piena operatività dell’Ente.

Ringrazio di cuore il Sindaco di Lerici Leonardo Paoletti e la sua Giunta che in tempi record hanno deliberato l’invio del loro personale per soccorrere la nostra Amministrazione.

Ricordo comunque, soprattutto ai dipendenti, che le funzioni del Personale non sono mai venute meno perché la legge, nello specifico il Testo Unico degli Enti Locali, prevede sempre la copertura automatica di una funzione che viene a mancare. In questo caso quindi l’attività del Sindaco nel trovare esternamente competenze migliori di quelle interne, ha solo avuto lo scopo di ottenere un servizio migliore rispetto a quello garantito dal personale interno".