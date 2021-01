Carabinieri trovano 780 euro in via Pecorina, nessuno li reclama

Sarzana - Val di Magra - Sono ancora custoditi nella caserma dei Carabinieri di Sarzana i 780 euro in contanti rinvenuti in via Pecorina, nei pressi dell'ex macello, dai militari della compagnia cittadina lo scorso 31 dicembre insieme a un pezzo di hashish di poco più di due grammi e mezzo. Trascorso quasi un mese dal ritrovamento, senza che nessuno si sia presentando per rivendicarne la proprietà, l'avviso è stato inoltrato anche al Comune per l'affissione nel proprio albo pretorio.

Le banconote, di vario taglio, erano state rinvenute all'interno di una custodia di cellophane durante un servizio di controllo del territorio in una zona della città sempre attenzionata dalle forze dell'ordine. La droga era stata invece subito sequestrata e in seguito è stata distrutta.



(immagine di archivio)