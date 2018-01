Caos velox, Insieme per Ameglia: "De Ranieri dica quando il limite verrà alzato a 70"

Sarzana - Val di Magra - “Stamattina abbiamo depositato un'interpellanza a proposito sull'autovelox con cui chiediamo di sapere se e quando il limite verrà alzato ai 70 Km/h. Abbiamo chiesto anche di sapere quanti verbali sino ad oggi sono stati elevati e per quale importo complessivo". Lo annunciano i consiglieri di opposizione di "Insieme per Ameglia" in merito alla vicenda che fino ad oggi ha abbondantemente superato l'emissione di diecimila verbali nel tratto di Fiumaretta.



"Vogliamo anche sapere come il Comune intende difendersi in giudizio e quale sarà il costo delle spese legali che il Comune dovrà sostenere - aggiungono Fontana, Benelli, Caselli e Pisani - crediamo che la questione sia stata gestita malissimo dal Sindaco che dapprima ha sostenuto la tesi della pericolosità della strada e poi ha chiesto di aumentare il limite.

E non è vero che lui non poteva far niente per i multati, perché insieme con il Prefetto avrebbe potuto gestire la questione in autotutela, (dato che ci sono diversi profili di l'illegittimità), senza dover costringere gli utenti a dover sostenere spese per i ricorsi. La verità è che questo autovelox non è utile per la sicurezza stradale, ma porta utili al Comune e alla Società che gestisce l'autovelox".



"Noi abbiamo contrastato questa scelta ancor prima che il velox venisse messo - concludono - e abbiamo subito chiesto che lo stesso venisse tolto, ma la Giunta ha voluto andare avanti per la sua strada inanellando una serie di incredibili errori, resi ancor più gravi dalla notevole dose di arroganza dimostrata dai nostri amministratori. La vicenda poi ha dimostrato per l'ennesima volta l'incapacità e l'approsimazione di questa Giunta, di cui pagano le conseguenze i cittadini, sanzionati e non.”