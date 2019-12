Cantina del Parentucelli-Arzelà sempre più all'avanguardia

Sarzana - Val di Magra - Obiettivo raggiunto per l'Agrario del Parentucelli – Arzelà che potrà dotarsi di un imbottigliatore e dei filtri per il vino bianco da aggiungere alla propria cantina. Uno strumento in più dunque a disposizione dei ragazzi che l'anno scorso – con l'analoga iniziativa dell'asta con olio, vino e miele prodotti – avevano potuto aggiungere una botte refrigerata. Grazie al contributo di numerosi cittadini nell'iniziativa odierna, sarà possibile raggiungere la quota di cinquemila euro che saranno investiti nel prezioso strumento.



A fare gli onori di casa è stato il dirigente Generoso Cardinale, al quale sarà dedicato un vino rosso, il quale ha ringraziato docenti e studenti per il loro lavoro, ricordando anche le proprie origini irpine e il legame con una terra molto florida dal punto di vista enoico. Il professore Massimo Caleo ha invece sottolineato con soddisfazione come la maggior parte dei ragazzi usciti dall'agrario sarzanese abbiano subito trovato lavoro in aziende del territorio o abbiano proseguito gli studi nel settore. In qualità di presidente del consiglio di istituto il consigliere comunale Andrea Pizzuto ha infine evidenziato come il Partentucelli – Arzelà, che avrà dal prossimo anno un nuovo indirizzo forestale, sia quello che nella nostra provincia assicura l'offerta formativa più ampia.

All'asta odierna hanno partecipato anche il presidente dell'Enoteca Regionale Marco Rezzano, diversi produttori ed esperti dei Colli di Luni e il vicesindaco Eretta che ha portato i saluti dell'amministrazione assicurando il massimo supporto all'attività dell'istituto.