Cantiere stradale sulla litoranea, Ponzanelli: "Grazie ad Anas"

Martedì iniziano i lavori nel tratto fra il confine con Carrara e la rotatoria di Ameglia.

Sarzana - Val di Magra - Fondo stradale a tratti dissestato, buche che creano non pochi problemi a ciclisti e motociclisti: da tempo il viale litoraneo che unisce la Liguria alla Toscana attraversando l'abitato di Marinella necessita di un intervento che ne migliori sensibilmente la sicurezza per automobilisti e pedoni. Dopo una serie di colloqui intercorsi tra il Sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli, il Sindaco di Ameglia Andrea De Ranieri, Regione Liguria e i vertici di Anas è stato programmato un intervento, interamente a carico dell'Ente nazionale per le Strade che, una volta concluso, migliorerà la sicurezza e il transito veicolare e pedonale della litoranea.



L’intervento è previsto all’interno di un piano di riqualificazione di oltre 10 km di arterie stradali da parte di Anas, lungo le ex strade provinciali prese in consegna ad agosto 2018 e che prevede investimenti per oltre un milione di euro. L’intervento previsto sulla SS 432 della “Bocca di Magra” comincia a Marinella di Sarzana, prosegue nelle frazioni di Cafaggio e Senato del comune di Ameglia e si conclude in località Romito di Magra del comune di Arcola.



La prima parte dei lavori coinvolgerà – appunto – il tratto sarzanese, vale a dire quel chilometro e 400 metri che va dal comune di Carrara sino alla rotatoria sita al confine con il Comune di Ameglia: qui la riasfaltatura del fondo stradale inizierà martedì 22 per concludersi venerdì 25 gennaio e durante l'intervento il transito veicolare lungo il viale litoraneo sarà garantito da un senso unico alternato con impianto semaforico.



“È la seconda parte di un percorso iniziato a seguito dell'emergenza meteo di fine ottobre scorso – spiega il sindaco Cristina Ponzanelli – quando Anas, grazie anche all'aiuto dei Vigili del Fuoco e della nostra Protezione Civile, era prontamente intervenuta a liberare il viale litoraneo dai pini caduti per il forte maltempo. Ora finalmente, anche guardando alla prossima stagione estiva, si procederà alla riasfaltatura dell'intero viale di competenza sarzanese. Un ringraziamento particolare va ai vertici di Anas per l'interesse e la sensibilità dimostrati da subito nei confronti del nostro territorio”.



Nel corso della prossima settimana il Sindaco Cristina Ponzanelli effettuerà un sopralluogo a Marinella, nell’area interessata ai lavori, alla presenza dell’assessore regionale alle infrastrutture e del Capo compartimento Anas della Liguria Salvatore Campione.