Canoa, Valentina Razzauti e Federico Erriquez premiati anche dal Comune di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - “La vostra storia riempie d'orgoglio la nostra città e le medaglie che avete conquistato rappresentano il meritato coronamento di un lungo percorso di successi che testimonia talento, passione e sacrifici che fanno onore all’Italia e all'intera comunità di Sarzana. L'entusiasmo, la gioia di vivere e il successo di voi giovani sono un eccezionale strumento per far conoscere e promuovere una città. Siete ambasciatori di Sarzana nel mondo. Grazie per quello che avete fatto e farete in futuro”.

Così il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli che stamani ha consegnato a Valentina Razzauti, medaglia d'oro discesa fluviale canoa sprint under 23, e Federico Erriquez, campione del mondo under 23 canoa discesa fluviale, una targa per festeggiare le recenti imprese dei due atleti sarzanesi.

Ventuno anni Valentina e diciannove Federico hanno scoperto la passione per questo sport fin da giovanissimi e si allenano quotidianamente sul fiume Magra, senza però tralasciare l'impegno scolastico che spinge Valentina a continuare gli studi all'Accademia di Bella arti di Brera e al giovanissimo Federico a iniziare tra poche settimane il corso di ingegnere meccanico al polo Marconi della Spezia.